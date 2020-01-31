Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий образ у дзеркалі

На фото Гросу позує в світлій сукні з досить великим декольте. При цьому Аліна зробила губи качечкою, але це вийшло не дуже вдало і вони здалися дуже великими. Можливо, співачка застосувала фільтр. Образ доповнила Гросу великими сережками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки кадрів. Все із-за того, що вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Аліна Гросу зважилася показати своє тіло в найдрібніших деталях.

Гросу поділилася новими короткими відео в своєму Instagram в розділі Сторіс. Судячи з цих уривків, співачка бере участь у якійсь театральній постановці. На першому відео вона показала себе спочатку перед входом в театр, а потім вже всередині – за прочитанням сценарію.

А ось на другому відео Гросу з'явилася перед глядачами вже в театральному костюмі, який виявився дуже незвичайним. Справа в тому, що співачка одягнена в тонкий обтягуючий костюм, який покриває всі її тіло, підкреслюючи кожен його вигин. На відео знаменитість позує перед дзеркалом, розглядаючи себе з різних сторін.

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала фото в готичному стилі

На знімку Аліна показала себе крупним планом і видно тільки дівчину за груди. На співачці в цей раз яскравий макіяж: об'ємні брови, великі червоні губи і підкреслені вії. На Гросу можна помітити чокер, а сама вона позує в чорному одязі, але складно визначити, в чому саме.

"Захотілося готики сьогодні", - підписала фото Гросу.

Фанати не змогли прокоментувати знімок або поставити лайк. Адже кадр був опублікований в сторіс Инсты, де немає такої функції.

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