Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда шоу "Танцы со звездами", показала новый прозрачный черный наряд

На фото Екатерина позирует в черном шикарном платье, местами прозрачном, расставив руки в разные стороны. Кухар позировала в балетках, которых стала на носочки. В этот раз балерина собрала волосы в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кухар в этот раз решила ответить на вопрос: "Были ли у Вас ситуации, после которых опускаются руки?".

"Таких ситуаций было много в жизни. Никогда не давалось легко то, что мне больше всего хотелось. Но я всегда находила в себе силы вставать и идти дальше", - написала Екатерина под фото.

Ранее мы сообщали, что известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала интересное фото в необычном образе.

На фото Кухар позирует в платье с открытыми плечами. При этом одно рукой держиться за голову. Образ Екатерина дополнила короной из веток и ярким макияжем. Фото получилось очень интересным.

Фанаты не смогли оценить фотографию, как и написать комментарии. Все потому, что снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что муж украинской балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов публично признался в любви своей жене.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов поздравил Екатерину Кухар с Днем рождения большим постом на своей странице в Инстаграм.

Как известно, сегодня участница проекта «Танцы со звездами» праздновала свое 38-летие. Ее муж в честь этого праздника рассказал, как любит жену и что ценит в ней больше всего.

По его словам, он с каждым днем все больше любит артистку, и обожает ее за то, кем становится рядом с ней.

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