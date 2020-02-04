Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, рассказала об отдыхе, который подходит к концу
Модель опубликовала яркие снимки с Мальдив на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото красотка позирует в черной полупрозрачной тунике с белым принтом. Наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул талию Аллы и ее роскошные формы. Ее образ завершали соломенная шляпка и модные очки.
Девушка позировала на лестнице, вытянув стройные длинные ножки. Позади нее виднелись место для отдыха и зеленые деревья.
Посте дочь Добкина рассказала, что готовится к отъезду, хотя и не хочется покидать Мальдивы.
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"Завтра домой..я бы некоторых людей перевезла бы сюда..и еще месяц здесь была 😁🐒 прихватила ещё несколько туник... и все..жизнь удалась 😂💋 ⠀ Однозначно мое любимое место🖤 а кто где любит отдыхать? Мы обсуждали на днях, что с Мальдивами мало что сравнится🤷🏼♀️ кто-то знает еще такие же места релакса и красоты?😊", - написала Алла.
За два часа пост собрал почти 1000 лайков и немного комментариев.
"Прочекай Андаманские острова, там очень красочно🌴😍🔥", "Маврикий 👌", "На Журавлёвке 👍🏻", "Мальдивы самые красивые😍🙌🏻", "Алла , как Всегда － Великолепна ！👏💞💞", - написали пользователи сети.
Напомним, Алла позировала в белом купальнике с глубокими вырезами по бокам и на спине. Алла присела в песок около красивой зелени. На ней также надета кепка со знаком Лос-Анджелеса и очки.
В кадр попала интимная деталь. На ребрах девушки сделана татуировка в виде надписи.
Фолловеры Добкиной похвалили девушку, отметив, что выглядит она прекрасно.
Напомним, Алла Добкина похвасталась роскошной фигурой - тонкой талией, пышной грудью и стройными ножками.
Алла позировала в купальнике бежевого цвета, подняв руки кверху. Девушка накинула на себя рубаху. Ее образ завершали браслеты, цепочка с крестиком, модные очки и шляпка.
Дочь Добкина сделала губы уточкой, приподняв подбородок.
За 50 минут пост звезды собрал более 500 лайков и немного комментариев.
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