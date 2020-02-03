На одном из снимков пара выглядит очень счастливой

Певица украинского происхождения Вера Брежнева празднует свое 38-летие

На официальной странице бренда мужа певицы Константина Меладзе появилось поздравление от всей семьи Meladze Music, пишет Рoliteka.net.

На фото Константин Меладзе держит за руку супругу. Пара позирует на улице.

Вера выбрала для прогулки белое платье на тонких бретельках с вырезом на спине и глубоким декольте. Наряд выделил красивые изгибы тела певицы.

Звезда обернулась к фотографу и широко улыбнулась. На лице Веры будто совсем нет макияжа.

Меладзе позировал в черной рубахе и брюках с карманами.

Снимок получился очень солнечным и жизнерадостным.

В посте говорится, что Вера Брежнева - не только певица, но и амбасадор многих мировых брендов, посол доброй воли и собственница фирмы косметики под маркой "VERA!". Авторы публикации пожелали звезде успехов и оставаться такой же счастливой.

"С днем рождения, Вера! С любовью, семья Meladze Music🥰", - сообщается в конце.

За четыре часа пост собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев. Большинство пользователей сети присоединилось к поздравлениям и написали много пожеланий.

"Счастья и здоровья❤️❤️❤️", "Поздравляю моя любимая Вера Брежнева ❤️❤️🇹🇯🇹🇯🇹🇯желаю Вам счастья", "С днем рождения!!!!🌺❤️", "С днём рождения! Оставайтесь такой же яркой! Солнечной и задорной! Озаряйте мир ! Вдохновляйте нас на жизнь своими песнями! Любим вас! Здоровья вам! 🎉🌹🌹🌹🌹🌹🥳♥️", "С днём рождения!!!❤️", "По кавказски сдержанно и тепло 👌😍 какой молодец,...", "С днём рождения💜💜💜", "Всегда оставайся такой жизнерадостной и открытой к людям. ❤️", "Верочка чудо любимое❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева - родом из Каменского (Днепропетровская область). Недавно звезда призналась, что ведет успешный бизнес в России. Так, Вера похвасталась своей маркой косметики в Санкт-Петербурге.

Также звезда учавствует во множестве проектах, записывает песни и снимает клипы в России. Кроме того, Вера получает роли в кино.

А сейчас стала членом жюри в российском танцевальном проекте «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ».

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением