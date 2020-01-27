Фотографія чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, де він в компанії іншої жінки, справила фурор

Про це пише Politeka.net.

Як виявилося, Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишев могли ніколи не познайомитись, адже фігурист в дитинстві мріяв стати професійним хокеїстом.

Деталі з біографії чоловіка великий рак Анастасії Заворотнюк з'явилися в спільноті, яка присвячена льодовому шоу "Спляча красуня", де Петро Чернишов виконує головну роль.

З'ясувалося, що Чернишов став фігуристом завдяки своїм батькам. Що стосується знайомства з Анастасією Заворотнюк, то вперше він її зустрів під час зйомок шоу "Танці з зірками".

Фігурист активно припадав за актрисою і вже у вересні 2008 року пара вирішила зареєструвати шлюб в одному з московських Рацсів. Через десять років, восени 2018 року, Петро вперше став батьком – Анастасія подарувала йому доньку Мілу.

У цій же спільноті опублікували фото Петра Чернишова у компанії його партнерки Наомі Ланг. Судячи з коментарів в соціальній мережі, знімок справив справжній фурор серед його шанувальників.

Деякі коментатори і зовсім не впізнали фігуриста, оскільки там Петро Чернишов ще без бороди і з фарбованим волоссям.

"Про Петра Андрійовича я можу говорити годинами.Все життя буду йому вдячна, що привів мене в фігурне катання", "Який красень, Петро", "Дуже цікаво, а Петро Андрійович - справжній боєць! Заслуговує поваги не тільки як спортсмен, але і як Людина з великої літери цього слова", - написали фанати в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що Анастасію Заворотнюк витягли з того світу. Як виявилося, в п'ятирічному віці Анастасія Заворотнюк опинилася на межі смерті.

Тоді майбутня артистка перенесла операцію на горлі з-за сильного запалення гланд, що ледь не вбило її. З того світу її в буквальному сенсі витягнув досвідчений хірург.

Забобонні будуть стверджувати, що над Анастасією Заворотнюк висить якесь прокляття або ж злий рок. Але хочеться вірити, що "моя прекрасна няня" і в цей раз зуміє перемогти серйозну хворобу і продовжити кар'єру на телебаченні.

Нагадаємо, вести про хвору на рак Заворотнюк розлютували росіян.

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