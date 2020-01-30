Як відомо, російська актриса Анастасія Заворотнюк перебуває на лікуванні - знаменитість бореться з раком, але подробиць про те, яка саме хвороба та її стадія у артистки - рідні Заворотнюк журналістам за весь тривалий період часу всього цього галасу навколо зірки екранів - так і не повідомили. Однак нещодавно відомий представник шоу-бізу прокоментував ситуацію з Анастасією

Про це пише Собеседник .

Відомий музичний критик Сергій Сосєдов, який колись працював на ефірах українського Х-Фактора розповів, що Анастасії Заворотнюк дуже погано:

«Я особисто Настю не бачив, але кажуть, що вона ще в дуже поганому стані. Ситуація стабільно важка. Але поки вона жива, слава Богу. Може, є якась надія», - сказав Сосєдов.

Сергій Сосєдов також поділився думкою з приводу того, що рідні Заворотнюк не бажають розповідати про хворобу актриси і тримають все в таємниці:

«Те, що її лікування максимально закрито – це правильно, безумовно. Є речі приватного порядку, які є таємницею особистості. А що показувати, чим хвалитися? Тим, що людина важко хвора? Люди знають, що їй погано, але навіщо це обговорювати? Від того, що про це будуть говорити, їй не стане краще. Я цілком і повністю на боці родичів», - прокоментував він ситуацію. Музичний критик вважає, що в даному випадку «нічим хвалитися і нема що обговорювати», - тому рішення про неогласку того, що відбувається з Заворотнюк – правильне:

«…Про що говорити, якщо людині погано, якщо вона лежить бездиханна», - зазначив Сосєдов і додав про ситуацію з Жанною Фріске, яка теж була хвора на рак і померла внаслідок хвороби:

«У Фріске була інша ситуація. Там все було швидко: хвороба проходила швидкоплинно, динаміка – дуже потужна. А в разі з Заворотнюк ніби все стабілізувалося, все перебуває в стагнації, на точці замерзання. Стабільно важкий стан». Представник шоу-бізу також зазначив, що якщо порівнювати стан Заворотнюк з тим, що був, то їй стало краще:

«Я знаю, що було зовсім погано», - уклав він.

Нагадаємо, що чутки про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з клініки ходять давно. Справа в тому, що після новорічних свят журналісти перестали бачити сім'ю Насті біля клініки. За даними інших ЗМІ, зараз Заворотнюк перебуває у себе вдома в Крекшино. Ці чутки пов'язані з тим, що рідних актриси бачили в місцевому храмі на Хрещення.

«Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті», - розповіли очевидці.

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