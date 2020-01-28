Мережею «гуляє» фото Петра Чернишова – багато зізнаються, що на знімку артиста просто не впізнати

Про це пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ.

Чоловік хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев, як відомо, знаменитий фігурист. Він колись виступав пліч-о-пліч з дружиною прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяною Навкою, а тепер – виступає більше в її льодових шоу.

Так у ВКонтакте був кимось опублікований знімок, де Чернишов просто не схожий сам на себе – після – знімок «підхопили» російські ЗМІ і знайшли інші схожі кадри з серії. Головне, що на кадрах фігурист позує з висвітленим волоссям і гладко виголеним обличчям, поряд з Чернишовим позує його партнерка по льоду, фігуристка Наомі Ланг – спортсмени красуються з медалями.

В мережі почали активно обговорювати зовнішній вигляд Чернишова і нова хвиля про нинішній стан його дружини Анастасії Заворотнюк у цьому зв'язку – піднялася знову.

Нагадаємо, що чутки про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з клініки ходять давно. Справа в тому, що після новорічних свят журналісти перестали бачити сім'ю Насті біля клініки. За даними інших ЗМІ, зараз Заворотнюк перебуває у себе вдома в Крекшино. Ці чутки пов'язані з тим, що рідних актриси бачили в місцевому храмі на Хрещення.

«Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті», - розповіли очевидці.

Нагадаємо, новини про хвору на рак Заворотнюк розлютували росіян.

А ще Politeka писала, хвору на рак Заворотнюк витягли з того світу, правду приховати не вдалося: "прокляття..."

Також Politeka повідомляла, стала відома страшна таємниця чоловіка Заворотнюк.