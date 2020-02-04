Певица украинского происхождения, бывшая солистка "ВИА Гры", Вера Брежнева, 3 февраля отпраздновала 38 лет. Предлагаем посмотреть одни из последних, самых ярких и горячих снимков артистки
Известно что свою популярность Вера Брежнева (Галушка - настоящая фамилия звезды) получила после того, как попала в группу "ВИА Гра", пишет Рoliteka.net.
К тому времени старшей дочери артистки исполнилось два годика.
Вера выступала в группе с 2003 по 2007 год вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской, впоследствии именно этот состав назовут "золотым".
Вместе трио записало откровенные клипы и исполнили песни, которые до сих пор остаются хитами.
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Начиная с 2007 года Вера занимается сольной карьерой. Звезда стала очень успешной, ведь ее песни занимают первые строчки хит-парадов и отмечаются различными премиями.
Вера снимается в фильмах и различных телепроектах, а недавно открыла собственный косметический бренд. Дела у Брежневой идут удачно.
Параллельно Вера активно ведет страничку в Инстаграм. Ее фото набирают тысячи лайков за считанные минуты, звезду осыпают комплиментами, и говорят, что она идеальная красотка.
Стоит отметить, что долгое время Вера Брежнева чувствовала неуверенность в себе. Несмотря на то, что ее признавали одной из самых красивых женщин в странах бывшего СССР.
У артистки была масса комплексов и она считала себя «гадким утенком». Однако сейчас певица стала чаще прислушиваться к мнению окружающих и считает, что это помогло ей побороть неуверенность в себе.
Кроме того, артистка призналась, что муж, Константин Меладзе, придает ей силы. Он пишет и говорит ей комплименты, поднимая самооценку.
Ранее мы писали, что Константин Меладзе трогательно поздравил жену с днем рождения.
На странице Meladze Music было написано, что Вера певица, но и амбасадор многих мировых брендов, посол доброй воли.
Также в Инстаграм было размещено фото, на котором Вера выбрала белое платье на тонких бретельках с вырезом на спине и глубоким декольте.
Звезда обернулась к фотографу и широко улыбнулась. На лице Веры будто совсем нет макияжа. При этом она держала мужа, стоящего впереди, за руку.
Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.
Как сообщала Politeka, Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.
Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением