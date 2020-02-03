Стало известно о гибели легендарного украинца, которого знали и любили все

Как сообщает Politeka, об этом говорится в сообщении главы Национального союза кинематографистов Сергея Трымбача.

«Ушел из жизни режиссер-аниматор Олег Педан. О смерти Олега после тяжелой и довольно скоротечной, к сожалению, болезни сообщили его ближайшие коллеги. Он прожил ровно 60 лет, умер в свой день рождения», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, украинец скончался при достаточно загадочных обстоятельствах.

«Даже ушел Олег загадочно. 02.02.2020 г. в 22 часа 20 мин., в день рождения, ровно 60 лет. Я всегда восхищалась его фантазией и мастерством. Мне было очень комфортно и интересно с ним общаться и работать. Это невосполнимая утрата. Я благодарна всем за помощь. Была надежда, но все так быстро произошло. Печально, очень», - подчеркнула коллега Педана Ирина.

Напомним также, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

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