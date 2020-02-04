Артистка показала кадры, на которых она игриво позирует на камеру

Популярная певица Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала свой 38 день рождения - к случаю, артистка показала в сети, как ее поздравляли друзья и партнеры по бизнесу

На новых опубликованных знаменитостью кадрах, она предстала перед поклонниками в светлом длинном платье легкой тканевой текстуры, которое слегка просвечивало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-сториз исполнительницы.

Так на кадрах небезызвестный ювелирный бренд показал одну, вероятно, из своих рекламных кампаний с Верой в главной роли. На кадрах видно, как длинноногая экс-ВИА Гра эффектно шагает по комнате, а также нежится на диванчике в украшениях и привлекающем внимание наряде. Компания поздравила таким напоминанием о совместной работе с днем рождения, а Вера поделилась этим в сториз.

Кроме того, на своей странице в вышеупомянутой соцсети компания опубликовала отдельный пост посвященный Вере и также в подписи поздравила артистку с 38-летием. На фото Брежнева красуется в тиаре и блестящем, во всех отношениях этого слова, наряде. Поклонники певицы отмечают, что она потрясающей красоты женщина и ее избраннику Косте Меладзе - очень с такой красавицей повезло.

Ранее мы писали о том, что Константин Меладзе трогательно поздравил жену с днем рождения.

На странице Meladze Music было написано, что Вера певица, но и амбасадор многих мировых брендов, посол доброй воли.

Также в Инстаграм было размещено фото, на котором Вера выбрала белое платье на тонких бретельках с вырезом на спине и глубоким декольте.

Звезда обернулась к фотографу и широко улыбнулась. На лице Веры будто совсем нет макияжа. При этом она держала мужа, стоящего впереди, за руку.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением