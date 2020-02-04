48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, недавно сломала ногу и мечтает о скорейшем выходе на сцену

Как передает Politeka.net, звезда поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, где она предстала на сцене. В настоящее время певица находится с семьей в Майами, где с ней случилось несчастье. Кристина сломала лодыжку и вынуждена ходить в гипсе. Также она отменила все февральские концерты. Но судя по этому посту, Орбакайте не унывает и надеется на скорешее выздоровление.

На фото Кристина предстала весьма в пикантном наряде. На ней короткие черные шорты с широким поясом и блуза такого же цвета с рукавами из полупрозрачной ткани. Она держит в руке микрофон и счастливо улыбается.

"Скоро буду на сцене! 🩰🎤", - подписала фото артистка.

Поклонников покорили стройные ножки певицы. Комментирующие выстроились в очередь, чтобы пожелать Кристине здоровья и расхвалить ее фигуру. Некоторые отметили, что она похожа на свою мать Аллу Пугачеву. А некоторым Орбакайте показалась похожей на американскую знаменитость Дженнифер Лопес.

"слов не найдено!!!!!👍👍🤪"

"Красавица.Ттфу на вас.😊😍Фигура шик!"

"Очень похожа на маму свою Аллу Борисовну. Она такой же была когда-то в свои молодые годы. Всё повторяется.....мамина дочка!!! СУПЕР!!!!👍🤗"

"Какие ногииии🔥🔥🔥🔥😍"

"Ах! Какие ножки!!!!🔥"

"ЭТО КРИСТИНА ??? Я ПОДУМАЛ ДЖ. ЛОПЕС 🙌🔥👏😍"

"Крис ну как же так милая? Будьте аккуратнее пожалуйста ❤️"

Ранее мы сообщали, Орбакайте показала в сети новое средство передвижения - учитывая сломанную ногу. Артистка призналась, что на костылях ей больно и неудобно ходить, поэтому она нашла себе кое-что получше. Кристина прокатилась на самокате, положив больную ногу на седушку, а здоровой отталкиваясь.

"Я попробовала ходить на костылях... это очень медленно, больно, неудобно... А что делать? И нашла вот такую замену, очень удобную. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом, мне нравится такой гаджет!", - говорит на видео Кристина, хвастаясь детским самокатом.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

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