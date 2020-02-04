Голливудский актер Брэд Питт отличился необычной выходкой на церемонии вручения премий BAFTA

Сам актер не смог присутствовать в Лондоне 2 февраля, когда Британская академия кино вручала звездам заслуженные награды, но сумел отличиться и стать ньюсмейкером события.

Как известно, Брэд стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде..». Получать награду он доверил своей коллеги по фильму Марго Робби. Девушка, выйдя за наградой, зачитала письмо Питта, которое он передал.

Кроме благодарности Питт решил подшутить над британцами и их выходом из ЕС, проведя параллель со своим затянувшимся бракоразводным процессом с актрисой Анджелиной Джоли.

«Привет, Британия. Я слышал, что теперь ты одинока — добро пожаловать в клуб разведенных. Желаю успеха с соглашением о разводе», - отметил актер.

Напоследок он решил подшутить и над королевской семьей, заявив, что назовет статуэтку Гарри, потому что она, как и принц Гарри, отправится в США. Марго Робби, зачитывающая письмо, отметила: «Его слова — не мои».

Все камеры в момент шутки мгновенно направили на присутствующих на церемонии принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пара рассмеялась, но улыбка принца была больше похожа на гримасу. По всей видимости, ему не очень приятны шутки о его брате, он до сих пор болезненно переживает произошедшее в королевской семье. Отметим, что пользователи сети раскритиковали Питта за столь неуместную шутку.

Добавим, что принц Уильям с женой уже четвертый раз посещают церемонию BAFTA. При этом Уильям с 2010 года является президентом Британской киноакадемии.

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