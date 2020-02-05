Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла,опубликовала фото со своим сыном

Красочный снимок был сделан во время отдыха на Мальдивах, пишет Politeka.net. Модель предстала в ярком купальнике бело-желто-розового цветов. Плавки были на высокой талии. Купальник идеально подчеркнул прелести звезды: большую грудь, упругие ягодицы и тонкую талию.

Стройная красотка взяла своего малыша на руки и подняла над головой. Алла смотрела на ребенка и вместе они улыбались.

А на втором фото девушка прижала чадо к груди.

При этом волосы Аллы распущены, а завершили ее образ очки.

Фото было сделано на берегу.

В посте Алла расказала, что мальчику очень понравилось отдыхать на Мальдивах. Девушка призналась, что взяла в отпуск много вещей и обуви, однако в итоге все это время мальчик провел босиком и в шортах.

"С питанием здесь было тоже без проблем. Из-за того, что он приучен кушать то, что и я..то нам было более менее)) фрукты, овощи и рыба 👌🏼 конечно здесь подъедал он панкейки на завтрак и сыр, булочки🤷🏼‍♀️ ну и я тоже 😂😂😋", - отметила Алла Добкина.

В конце звезда рассказала, что ребенку было комфортно.

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"Марик даже загорел..хотя я его мазала защитой))) в общем..хорошо возле океана. Надеюсь он что-то запомнит😊❤️ ну а если не запомнил..то прилетим еще в этом году..закрепить результат 🤞🏼😂", - рассказала Алла.

За два часа пост дочери Добкина собрал более 2000 лайков и немного комментариев.

"Красивые😍❤️малыш не кушает мясо?", "Мои красивые 😍😍😍😍", "Всем бы так жить,и на мальдивах два раза в год отдыхать", "Так выглядит － Счастье ！ Счастливого Возвращения ,Домой ！🙏🙏🙏💞", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Алла Добкина позировала в черной полупрозрачной тунике с белым принтом.

Наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул талию Аллы и ее роскошные формы. Образ модели завершали соломенная шляпка и модные очки.

В посте дочь Добкина рассказала, что готовится к отъезду, хотя и не хочется покидать Мальдивы.

Ранее мы писали, что Алла предстала в открытом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы и показал тонкую талию.

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