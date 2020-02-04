Украинская артистка, постоянный член команды «Квартал 95» и глава Женского квартала Елена Кравец удивила поклонников новым амплуа

Женщина появилась за стойкой Одесского бара Central Bar, который принадлежит ее коллеге по «Танцам со звездами» Даниэлю Салему. Видео работы Кравец появилось на фан-аккаунте в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На серии видео видно, что Кравец на время стала барменом в ресторане своего знакомого. Она учится делать различные фишки барменов и даже делает для своих друзей классический шот «Зеленый мексиканец».

«Как рыба в воде», - подписали видео авторы идеи.

На данный момент неизвестно, в рамках какого проекта Елена решила стать барменом, но судя по видео, ей эта роль очень понравилась. Поклонники артистки тоже оценили таланты Кравец.

«На все руки мастер) точно богиня», «Просто с таким успехом она и барменом может стать)) и как тогда с карьерой шоу?)», «Чудо За Баром.. Еще канапе и психологические диалоги», «ЛениКравец ты бармен моей мечты) интересно, а в образе с косой на баре не было мысли видос снять?)», «Надолго? Навсегда», - шутят фолловеры.

Как известно, Елена Кравец является административным директором «Студии квартал 95». При этом у нее есть много личных проектов. Она участвовала в проекте «1+1» «Танцы со звездами», стала дизайнером одежды для беременных, снималась в фильмах и рекламе. Долгое время Кравец являлась единственной женщиной в команде «Квартала 95». В 2018 году она стала звездой нового шоу от Студии – Женского квартала, в рамках которого были собраны украинские женщины-комики.

Добавим, что у Елены Кравец трое детей. В 2016 году она родила двойняшек. Этот факт ярко обыгрывали в «Квартале 95».

Напомним, что Елена Кравец откровенно призналась, как пустилась во все тяжкие: "Протусила до утра".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни: неожиданные кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что Кравец засветилась в жарких объятиях известного украинца: "Ничего себе!".