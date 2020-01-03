Артистка при цьому широко усміхалася

Український співак Сергій Бабкін опублікував фото, на якому позує разом із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець

На знімку артист міцно обійняв Кравець, обидва при цьому широко посміхалися, пише Рoliteka.net.

Олена вибрала сукню кольору хакі і великий ланцюжок на шию. Сергій - чорне худі та джинси.

Обидва виглядали задоволеними зустріччю, одним словам: "Нічого собі!".

"Оленка @lennykravets , краще пізно.. З Новим Роком🎄 і З Новим Роком🎂, дорога! Будь здоровенька! Щастя тобі і твоїй прекрасній, величезній родині!!! Обіймаємо!🥳", - написав Бабкін.

Більше ніж за 20 хвилин пост співака зібрав майже 4000 лайків і кілька коментарів.

"Класно 😘😘", "І вас з новим роком👍", "Вітаємо❤️🙏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Кравець 1 січня відсвяткувала день народження.

Ми вирішили згадати, з чого вона починала.

У дитинстві Кравець мріяла стати актрисою, але все ж таки поступила в криворізький філіал Київського інституту народного господарства, де отримала спеціальність фінансиста-економіста.

Під час навчання, вона почала грати в команді КВН - спочатку за інший вуз, оскільки в їхньому інституті не було своєї команди. А коли до них надійшов Володимир Зеленський, вона перейшла в його команду.

Зараз Олена дуже популярна особистість.

Раніше ми писали, що Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу".

Такий випадок стався під час номеру, коли новий чоловік (Євген Кошовий) сценічної дружини Зеленського вирішив влаштувати розборки з її колишнім.

В якийсь момент Кравець занадто захопилася і на її очах заблищали сльози.

"Навіщо ти прийшов? Чого ти ходиш сюди?" – сказала Кравець зі сцени, звертаючись до Зеленського в залі.

Нагадаємо також, що Олена Кравець розповіла, як ставиться до 2019 року.

Українська зірка опублікувала фото в своєму Instagram.

Олена з'явилася в білій сітчастої футболці, поверх якої надіта майка. Завершували образ красиві сережки.

Кравець яскраво усміхала, чого не приховати навіть чорно-білим фото.

В пості артистка зізналася в любові 2019 року.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" приголомшила видом в екстра-міні прямо на сцені: "Як школярка"

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