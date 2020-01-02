43-річна зірка "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про "грішки" у своєму житті

1 січня гумористка відзначила день народження, і за новою традицією студії напередодні свята іменинниця відповіла на кілька питань про свої «перші» і «останні» рази, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу "Кварталу".

Так, Олена згадала, коли перший раз не прийшла ночувати додому.

За її словами, вона "загуляла" з хлопцями з команди КВН «Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит».

«Це було в 94-му році... Після концерту я якимось дивовижним чином познайомилася з хлопцями та протусила з ними до ранку. На той момент вони були для мене кумирами, тому я перебувала у якомусь космічному стані невагомості і абсолютно не стежила за часом», - поділилася зірка.

А ось, коли останній раз вона "пускалася у всі тяжкі", Олені не вдалося згадати. У тому, що таке бувало в її житті, артистка впевнена точно, але от коли саме... Очевидно, добре вийшло покуралесити, як вона сама зізналася.

"Ой, хотілося б, звичайно, але вже не пригадаю, коли це було в останній раз... Звичайно ж, коли у всі тяжкі пускаєшся, на ранок мало що пам'ятаєш. Тому, може, і добре, що не пам'ятаю (сміється)".

Раніше ми повідомляли, Кравець показала дитяче фото з новорічного ранку, умилив мережу. Її просто не впізнати на знімку.

«Довгий час на ранках у дитячому саду я грала Снігуроньку, бо була білявою в групі. Але потім, коли волосся потемніло, мене «знизили» до Сніжинки!», - поділилася артистка.

Також ми писали, Олена здивувала шанувальників в Instagram розкішним образом. Вона постала в червоному платті з підібраним до верху волоссям і ідеальним макіяжем. Зона декольте при цьому нікого не залишила байдужим.

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми... рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка...", - підписала вона фото.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" похвалилася ідеальним тілом в тонкій сіточці: "Які форми!"

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.