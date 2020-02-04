Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.
После завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением. Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.
Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в алом платье с глубоким декольте.
Причем понимая, что под новыми кадрами обязательно получит волну критики от пользователей сети, артистка оставила довольно едкий комментарий:
«Мой Инстаграм, хочу и кривляюсь 😂 и не умничайте там писаные красавицы 🤣», – написала звезда.
Отметим, ранее мы также писали, что Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.
Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.
На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.
Вот что написали пользователи по поводу увиденного:
«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...»,, «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».
Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом
А еще Politeka писала, что Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом
Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая