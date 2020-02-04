Слава показала новый имидж во время концерта, нарвавшись на волну критики

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

После завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением. Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в алом платье с глубоким декольте.

Причем понимая, что под новыми кадрами обязательно получит волну критики от пользователей сети, артистка оставила довольно едкий комментарий:

«Мой Инстаграм, хочу и кривляюсь 😂 и не умничайте там писаные красавицы 🤣», – написала звезда.

Отметим, ранее мы также писали, что Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.

На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

Вот что написали пользователи по поводу увиденного:

«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...»,, «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».

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