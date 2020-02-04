Алла Пугачева отказалась почтить память своего друга из-за страха

Такое мнение в интервью российским СМИ выразила парапсихолог Светлана Гарцева. По ее словам, Примадонна интуитивно отказалась посетить вечер памяти актера Николая Караченцова, который был ее близким другом. Поэтому не стоит искать скрытых мотивов.

«Ей страшно наблюдать за смертью друзей и близких. Так как певица уже немолода, у нее свои страхи. Она боится смерти», - объяснила Гарцева.

По ее словам, Пугачевой трудно наблюдать за смертью знакомых, поэтому нервы у нее немного расшатались. Парапсихолог отметила, что Алла Борисовна хочет радоваться своей жизни, ведь совсем скоро она сама может оказаться в такой ситуации. Поэтому ей не по душе посещать такие мероприятия.

Напомним, что 27 января в театре «Ленком» состоялся памятный вечер, посвященный актеру Николаю Караченцову, который умер в 2018 году. Больше всего присутствующих удивил тот факт, что на мероприятие не пришла Алла Пугачева. В сети сразу же обратили внимание, что Пугачева редко посещает похороны и вечера памяти своих друзей. Она даже не присутствовала на похоронах своей близкой подруги Галины Волчек, которая умерла 26 декабря 2019 года. Свое отсутствие Примадонна объяснила плохим самочувствием. Близкие Караченцова отметили, что на вечер памяти она, вероятнее всего, тоже не пришла по этой причине.

Добавим, что в социальных сетях Алла Пугачева продолжает быть активной. Она комментирует снимки и видео своего мужа Максима Галкина, который сейчас находится на гастролях в Австралии, а также публикует необычные снимки. Например, на одном из последних фото Пугачева предстала с яркой красной помадой на губах, чем удивила своих подписчиков.

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