Легендарна російська співачка Алла Пугачова попозувала зі своєю дочкою, артисткою Крістіною Орбакайте
Спільна фотографія двох знаменитостей з'явилася на фан-сторінці Алли Борисівни Пугачової в Instagram, пише Рoliteka.net
На знімку помолоділа примадонна позує в стильних порваний джинсах і чорній блузці, а Христина накинула шкіряну куртку поверх довгої сукні. Особи обох співачок сяють усмішками.
« Кожен день, коли встаєш з ліжка, не забудь розбудити свій гарний настрій🌞❤️», - йдеться у підписі.
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За короткий час знімок набрав більше тисячі лайків.
Також шанувальники вже встигли залишити кілька хвалебних коментарів до знімка, зазначивши, що мама з донькою виглядають приголомшливо.
« Це точно, що розбудиш то і встане))"Красуні, розумниці, талантище!❤️😘», «Класно,мама з дочой🥰👍», «Я їх обожнюю, всього вам самого найлучшего, ви великі молодці», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, Алла Пугачова у відсутності чоловіка Максима Галкіна вирішила зайнятися собою.
Примадонна зробила селфи, похвалившись яскравим макіяжем.
Артистка зробила макіяж з акцентом на губи, які нафарбувала яскраво-червоною помадою. Підфарбувала очі чорною тушшю, а також зробила легкий смокі-айс. По всій видимості, макіяж робила вона сама в домашніх умовах. Також артистка накрутила волосся і зробила укладку.
«З ранку? Губи червоні? Стережися!!! Небезпечна я», – вона підписала знімок.
Нагадаємо, днями Алла Борисівна також показала обличчя поблизу, але під вуаллю. Тоді Артистка зробила макіяж з акцентом на очі. Лоб зірки прикрила чілка, волосся закрили вушка. Російська знаменитість посміхнулася, дивлячись у камеру.
Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».
Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.
Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.