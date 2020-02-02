Легендарна російська співачка Алла Пугачова попозувала зі своєю дочкою, артисткою Крістіною Орбакайте

Спільна фотографія двох знаменитостей з'явилася на фан-сторінці Алли Борисівни Пугачової в Instagram, пише Рoliteka.net

На знімку помолоділа примадонна позує в стильних порваний джинсах і чорній блузці, а Христина накинула шкіряну куртку поверх довгої сукні. Особи обох співачок сяють усмішками.

« Кожен день, коли встаєш з ліжка, не забудь розбудити свій гарний настрій🌞❤️», - йдеться у підписі.

За короткий час знімок набрав більше тисячі лайків.

Також шанувальники вже встигли залишити кілька хвалебних коментарів до знімка, зазначивши, що мама з донькою виглядають приголомшливо.

« Це точно, що розбудиш то і встане))"Красуні, розумниці, талантище!❤️😘», «Класно,мама з дочой🥰👍», «Я їх обожнюю, всього вам самого найлучшего, ви великі молодці», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Алла Пугачова у відсутності чоловіка Максима Галкіна вирішила зайнятися собою.

Примадонна зробила селфи, похвалившись яскравим макіяжем.

Артистка зробила макіяж з акцентом на губи, які нафарбувала яскраво-червоною помадою. Підфарбувала очі чорною тушшю, а також зробила легкий смокі-айс. По всій видимості, макіяж робила вона сама в домашніх умовах. Також артистка накрутила волосся і зробила укладку.

«З ранку? Губи червоні? Стережися!!! Небезпечна я», – вона підписала знімок.

Нагадаємо, днями Алла Борисівна також показала обличчя поблизу, але під вуаллю. Тоді Артистка зробила макіяж з акцентом на очі. Лоб зірки прикрила чілка, волосся закрили вушка. Російська знаменитість посміхнулася, дивлячись у камеру.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

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