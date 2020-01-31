Одні з найпопулярніших артистів російської естради вже увійшли в досить зрілий вік. Незважаючи на те, що вони намагаються тримати себе у формі, вік не приховаєш.

Рoliteka.net зібрала добірку яскравих знімків відомих артистів на початку їхньої кар'єри і зараз, коли позаду десятки років творчості та гастролей.

Примадонна російської естради Алла Пугачова почала свою кар'єру в далекому 1976 році. Тоді вийшов її дебютний відеокліп на пісню «Арлекіно». Кліп знімали на станції метро «Арбатська».

Співачка була одягнена в популярні в той час брюки-кльош і білу сорочку. В тій юній дівчинці сьогодні важко впізнати звичну нам Аллу Борисівну. Дуже сильно змінився її зовнішній вигляд за цей час.

Перший чоловік Пугачової Філіп Кіркоров став відомим в 1988 році.

Тоді вийшов його кліп на пісню «Кармен». Кіркоров за минулий час зумів зберегти своє обличчя і сьогодні, у свої 52 роки виглядає дуже добре. Не виключено, що Кіркоров користується послугами косметологів.

Максим Галкін за мірками шоу-бізнесу і сьогодні досить молодий. Але його кар'єра почалася більше 20 років тому.

Артист дебютував у 1994 році, зігравши в студентському спектаклі. З того ж року Галкін починає пародіювати відомих людей. Сьогодні комік виступає в ролі телеведучого на провідних російських каналах.

Микола Басков став знаменитим у 2000 році, хоча співати він почав задовго до визнання.

За 20 років образ Баскова трансформувався і з серйозного оперного співака він перетворився на типового представника російського шоу-бізнесу.

Сьогодні Баскову 43 роки і він практично не змінився. Правда, за даними ЗМІ, артист користується послугами косметологів і робить уколи краси, щоб виглядати на всі 100%.

Нагадаємо, що Максим Галкін опублікував відео з відпочинку без дружини, Пугачова не стрималася: «Обережніше, турист..».

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