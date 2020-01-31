Російський співак і музикант Володимир Кузьмін, який був коханцем Алли Пугачової, обвінчався зі своєю коханою Катериною Трофімовою, молодшою артиста на 27 років

Артист зробив це, не афішуючи, пише Рoliteka.net. Варто зазначити, що пара була одружена 17 років, але пізніше Кузьмін кинув дружину заради більш молодої дівчини, Світлани.

Минув рік і Кузьмін став мучитися: залишитися з коханкою або повернутися до колишньої дружини. При цьому остання продовжувала спілкуватися з дочками Володимира і навіть ходила на його концерти.

За словами екс-дружини, причиною розриву стала не коханка музиканта, а криза у відносинах.

Соня, дочка Кузьміна, розповіла, що пара кілька разів переживали непрості періоди.

В кінці 2019 року Кузьмін зробив вибір і повернувся до Катерини Трофімової. Музикант навіть повідомив, що знову готовий одружитися з екс-дружині.

За словами брата Володимира Кузьміна, він вважає, що родич не пішов від Світлани остаточно.

Проте, як би там не було, пізніше Трофімова розповіла, що вони з артистом повінчалися. ЗМІ миттю розтиражували інформацію, тому Кузьмін відреагував на чутки постом в Instagram.

На фотографіях Володимир Кузьмін постав з Катериною Трофімовою в церкві під час вінчання. Музикант вибрав костюм, а його дружина була в білій сукні та фаті.

"Не таємно і не вчора 😉", - поставив крапку Кузьмін.

За 14 годин пост артиста зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Після возз'єднання з Катею, ми видихнули - тепер все буде добре!" "Молодці. Я відчував що ви будете разом. Я навіть вашу першу весільну фотографію не видаляв. Вітаю!!!", "Не дуже коректно коментувати події такого інтимного характеру, але, спостерігаючи за Вами майже два десятки років, можна сміливо сказати, що Всевишній вас давно обвінчав, і не в церкві. А цей обряд - констатація факту", "Я думала, ви давно вже одружені)))", "Вітаю!❤️ Молодці!!!...", "Вау! Красені!!! Дуже рада за вас, дорогі Володя і Катруся!!! Абсолютного вам щастя!!!🙏🏻💝👏🏻🌸🌷☀️😘", "І коли тільки встигаєте все?))) Нові пісні писати, їздити на гастролі...ще й вінчання 😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що экс-коханець Пугачової Кузьмін закрутив роман з красунею молодше на 37 років, але покинув її заради...

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