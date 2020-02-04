Модель и инстадива Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян из-за ее внушительных форм, покорила публику свежим роликом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, которое сняла на подземной автопарковке (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Девушка примерила дутую короткую курточку серо-серебристого оттенка, которую расстегнула и без тени смущения показала идеальное тело. Так, она обтянула пышный бюст в черный топ. Алена то и дело раздвигала края куртки, хвастаясь роскошными формами и пирсингом на плоском животе.

Модель поинтересовалась у фанатов, что им больше нравится: подобные видео или фотографии.

"Захотелось выставить видео💔 Вам больше заходят фото, или такие видосики?

Очень крутая куртка, помню выставила ее в сторис и Директ разорвали😂🤔

Хочу теперь такую бежевую 😈", - подписала кадры модель.

Большинство поклонников остались в восторге от наряда Омович, но некоторые отметили, что им не по вкусу фасон курточки. Также пользователи сети выразили мнение, что лучше видео, ведь на фото модель слишком "тюнингует" лицо.

"Курточка просто космическая!!! 😍"

"Шикарная куртка,шикарная Аленка.Все великолепно.👍"

"не особо люблю смотреть видосы но Ален на них всегда такая милота, если бы на фото лицо так не фейстюнили было б идеально 😍💕"

"Ой какой шарик 🎈♥️ 😊"

"Алена ,ты красотка,но фасон куртки....😣"

Ранее мы сообщали, Омович взбудоражила сеть, выставив напоказ свои огромные ягодицы. Красотка, к слову, не скрывает, что ради таких соблазнительных форм она прибегла к помощи пластического хирурга. Так, она в одном лишь нижнем белье повернулась к объективу спиной, посветив упругим достоинством.

Также мы рассказывали, как Алена устроила жаркую фотосессию с плюшевым медведем. Кадры получились отнюдь не детские. Звезда расставила ноги, разместив мягкую игрушку прямо между ними.

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