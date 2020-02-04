Модель і інстадива Альона Омович, яку називають українською Кардашьян через її значні форми, підкорила публіку свіжим роликом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, яке зняла на підземній автопарковці (щоб подивитися, проскрольте вниз). Дівчина примірила дуту коротку курточку сіро-сріблястого відтінку, яку розстібнула і без тіні збентеження показала ідеальне тіло. Так, вона облягла пишний бюст в чорний топ. Альона то і діло роздвигала краї куртки, вихваляючись розкішними формами і пірсингом на плоскому животі.

Модель поцікавилася у фанатів, що їм більше подобається: подібні відео або фотографії.

"Захотілося виставити відео💔 Вам більше заходять фото, або такі відосики?

Дуже крута куртка, пам'ятаю виставила її в сторіс і Директ розірвали😂🤔

тепер хочу таку бежеву 😈", - підписала кадри модель.

Більшість шанувальників залишилися в захваті від наряду Омович, але деякі зазначили, що їм не до смаку фасон курточки. Також користувачі мережі висловили думку, що краще відео, адже на фото модель занадто "тюнінгує" обличчя.

"Курточка просто космічна!!! 😍"

"Шикарна куртка,шикарна Оленка.Все чудово.👍"

"не особливо люблю дивитися відоси але Ален на них завжди така милота, якби на фото обличчя так не фейстюнили було б ідеально 😍💕"

"Ой яка кулька 🎈♥️ 😊"

"Альона, ти красуня,але фасон куртки....😣"

Раніше ми повідомляли, Омович розбурхала мережу, виставивши напоказ свої величезні сідниці. Красуня, до речі, не приховує, що заради таких спокусливих форм вона вдалася до допомоги пластичного хірурга. Так, вона в одній лише нижній білизні повернулася спиною до об'єктиву, посвітивши пружною гідністю.

Також ми розповідали, як Альона влаштувала гарячу фотосесію з плюшевим ведмедем. Кадри вийшли аж ніяк не дитячі. Зірка розставила ноги, розмістивши м'яку іграшку прямо між ними.

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