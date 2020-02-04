Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Недавно Вере исполнилось 38 лет. Артистка только недавно запустила в продажу собственный косметический бренд, провела счастливый отпуск с семьей и успела поразить счастливым фото с мужем, которым пророчат якобы скорый развод из-за любовницы.

В честь своего праздника певица трогательно обратилась к поклонникам и показала, как провела свой праздничный отдых.

«Даже на вершине горы меня вчера застала ваша любовь ! И она так взаимна 💙💙💙 Отправила во Вселенную !) Пусть все ваши пожелания сбудутся, а добрые и тёплые слова вернутся вам многократно! Спасибо вам за вашу энергию 💙

Переполнена благодарностью и радостью! У нас так много прекрасного впереди !)», – написала довольная Вера.

«Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит.. И ещё больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать, но интуитивно каждый делает свои выводы.

Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу.

Спасибо за то, что вы, осознанно или нет поддерживаете меня. ♥️Спасибо , что вы со мной. 🤗», – также ранее обратилась Вера к фанатам.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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