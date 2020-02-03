Російська співачка Наташа Корольова розповіла про новий концертний тур

Відео-анонс артистка розмістила в своєму Instagram, повідомляє Politeka. За словами Корольової, вона відкриває свій 30-й концертний сезон програмою в Санкт-Петербурзі. Там вона виступить з програмою «Ягідка на Біс».

«В програму я додала багато цікавих номерів, будуть гості, а найголовніше хороші і улюблені пісні і запальний настрій!», - написала артистка.

Вона записала відео, використавши маску Інстаграма з ягідками. Фолловери зірки однак розглянули під маскою змінену форму губ співачки. Вони стали масово писати в коментарях, що Наташі йшли її натуральні губи.

«Жахливі губи зробила», «Що за мода дути губи.... Фуууу», «У тебе були свої шикарні губи, а тепер потворні», «Як моторошно губи накачали, який гарненький ротик був, а зараз ще один пупс в строю тусні», «Наташа не треба колоти філлер в губи..це..у вас все було і так красиво..залишайтеся справжньою у всьому», «Що за пельмені замість губ! Припини фігньою займатися у тебе гарний ротик», - пишуть обурені прихильники.

Варто відзначити, що серед шанувальників артистки знайшлося багато тих, хто не звернув увагу на зміни в зовнішності зірки. У відповідь на відео фанати стали кликати Корольову виступати в Білорусі, Казахстані і різних російських містах, де поки що не заплановано тур.

Зазначимо, що навесні Корольовій виповниться 47 років. З 2003 року вона в шлюбі зі стриптизером і шоуменом Сергієм Глушком, більш відомим як Тарзан. Вони виховують спільного сина. До речі, Наташа Корольова народилася і навчалася в Києві. Зараз їй заборонений в'їзд на територію України за підтримку політики президента Росії Володимира Путіна та відвідування анексованого Росією Криму.

Нагадаємо, що роздягнений Тарзан без сорому показав, як пощастило Наташі Корольовій: "Самець!".

Також Politeka писала, що безсоромна Корольова вивалила напоказ свої принади в ліжку: "Справжня запальничка".

А ще Politeka повідомляла, що у мережу злили розпусне фото Корольової в ліжку: "почервонів навіть Тарзан".