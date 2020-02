View this post on Instagram

Невероятно но факт ! Я Открываю свой 30 концертный сезон программой “Ягодка»на Бис в любимом городе #санктпетербург !!! 16 февраля @bkz.oktyabrsky !!! В программу я добавила много интересных номеров , будут гости а самое главное хорошие и любимые вами песни и зажигательное настроение !!! Праздник влюблённых проведём вместе !!! #ягодка #наташакоролева #питер #любовь #символюности