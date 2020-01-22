49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, збентежив відвертим фото, викликавши бурю емоцій у користувачів мережі

Як передає Politeka.net, Глушко поділився пікантним кадром в незвичайному сценічному костюмі в своєму мікроблозі в Instagram, правда, костюмом це назвати важко, бо з одягу на артистові тільки страхітлива маска з рогами (по всій видимості, гірського козла) і приспущені на пружних сідницях штани.

Тарзан (псевдонім артиста) позує на кухні. Для більшого ефекту він випнув груди колесом і "добив" фанатів своєї накачаною "п'ятою точкою".

Жаркий красень не міг залишити натовп шанувальників байдужим: хтось захоплюється потужними м'язами Тарзана, хтось зізнається, що навіть наляканий, а хтось назвав це фото жахливим і мерзенним.

"Серьога, ось де такий реквізит береш?"

"І без маски зрозуміло - Козел!!!!"

"Не дуже якось"

"Жахливо"

"Що у нього в голові?"

"щось стало страшно."

"У мене аж телефон вилетів з інстаграма, коли відкрила ваш сторіс 😂😂😂😂 техніка і програмне забезпечення не витримує такої енергетики 🎉"

"Наташка невже роги наставила?!"

"У Бій Йдуть Одні Красунчики!!👑"

"Подивіться як чоловіки 30-35 років вже виглядають, жах просто, а Сергій просто молодець👍"

"Шкода Наташу."

Тарзан любить епатувати публіку відвертими кадрами, вихваляючись відмінними формами як для свого віку. Нещодавно він збентежив публіку у мережі, показавши, що робить в ліжку вранці.

Глушко виставив фото, на якому він лежить, відкинувши ковдру: його груди здиблені, а живіт неприродньо плоский. Виявилося, артист робив вправу "вакуум", що дозволяє надати еластичності м'язам живота.

Судячи по коментарям, Тарзану вдалося зачепити жіночу частину фоловерів.

"Довго не могла зрозуміти що це? Потім наздогнала коли побачила сосок і чия це сторінка,тепер намагаюся розгледіти дітородний орган))))😂😂😂🔥"

"Самотнім жінка 100% впевнена важкувато дивитися на Ваш ранковий вакуум🤣🤣🤣🔥"

"Наташі пощастило!"

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