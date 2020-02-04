Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала, как поддерживает свое тело в прекрасной физической форме

Возлюбленная Валерия Меладзе на новом опубликованном ею видео принимала откровенные позы в облегающем "наряде". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой.

Так на новом опубликованном видео "рыженькая" экс-ВИА Гра предстала в лосинах, и спортивном топе - Джанабаева в наряде спортивном, с собранными волосами и с дальнего ракурса показала, как владеет своим телом.

На резиновых канатах, артистка "выворачивалась" как угодно и вообще показала, по мнению многих ее фанов, "чудеса гибкости", не все, правда, разделяют такое оптимистическое мнение - были и такие среди фолловеров артистки, которые решили, что Альбина не гибкая вообще.

Артистка несколько раз изогнулась на канатах, таким образом, что очертила своим телом условный круг:

"Не сидим на месте, и даже не стоим", - подписала певица свою новую публикацию.

Ранее экс-ВИА Гра красовалась в блестящем платье в пол, а ее напарница в подобного вида комбинезоне. Наряд Альбины был отличен глубоким V-образным декольте.

Волосы артистка подобрала в высокий хвост, пела со всей страстью, а также написала под видео о том, что никогда не поздно начать любить себя и учиться этому - никогда, также, поздно.

Поклонникам артистки очень ролик понравился, на видео артистки пели в окружении шоу-балета и выступление напоминает те, которые обычно показывают на "голубых огоньках" или подобного формата новогодних тематических концертах.

Фолловеры пишут, что Альбина прекрасно выглядит и еще даст фору многим молодым, правда, не все так считают: нашлись среди фанов в сети и такие, которые ясно высказали певице, что та заметно постарела.

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