Колишня учасниця «золотого складу» легендарної групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Мейхер позує елегантному платті, яке ефектно підкреслює форми зірки. На іншому знімку співачка позує у закритому сукню, яка оголює апетитну груди.

Уточнимо, що шанувальники Мейхер були безмовні – знімки співачка викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками чуттєвим знімком.

На фотографії, яку 37-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, 37-річна красуня позує в яскраво-червоній шовковій сукні з запахом з колекції власного бренду. Наряд має глибоке декольте і вигідно підкреслює пишний бюст артистки.

Зірка доповнила свій образ аксесуарами і червоними замшевими босоніжками на тонкому каблуці.

Знімок Мейхер супроводила віршем Костянтина Бальмонта, написаним 125 років тому.

«Ви дуже гарна!», «Занадто ідеальна», «Ух... Так і пашить жаром. Справжня віагра», «Читаючи вірш, і дивлячись на фото в голові виникає лише одне слово: ПРИСТРАСТЬ... Приклад і уособлення жіночності!», – пишуть в коментарях.

Як відомо, в 2015 році Надія Мейхер вирішила спробувати себе в якості дизайнера і заснувала власний бренд одягу, який активно просуває в соцмережах. Красуня сама позує в нових стильних вбраннях, які підкреслюють спокусливу фігуру зірки.

Нагадаємо, спекотна Мейхер показала вражаюче фото.

А ще Politeka писала, що соковита Мейхер розстебнула блузку і засвітила найпотаємніші місця.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер не змогла приховати апетитні форми під пальто.