Співачка показала, за що її полюбили чоловіки

Колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновская порадувала шанувальників відвертим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моя сила», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Мейхер-Грановська позує в пальто. Вона елегантно прочинила його, виставивши напоказ пишні форми. Однак шанувальники зірки виявилися безмовні – знімком дівчина викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, екс-солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновская порадувала шанувальників новим постом. Співачка підкорила всіх своєю широкою усмішкою на фото, яке вона опублікувала в Instagram.

Надія сиділа в пальто бежевого відтінку, з-під якого визирало оголене тіло. На голову Надія наділа капелюшок, а на її вухах можна було розгледіти незвичайні сережки.

Мейхер перебувала на тлі якийсь меблів.

"Тільки в Книзі Життя, тільки в своїй Душі можна знайти СЕБЕ... #надеждамейхер #книгажизни #життя #досвід #любовькжизни", - написала колишня солістка "ВІА Гри".

Всього за 35 хвилин пост зірки зібрав понад 1300 лайків та коментарів.

"Все ж Грановська краще звучить ніж Мейхер", "So beautiful", "Класна 💐", "Від колін не можна відірвати погляд!!!!! 🌹🌹🌹", "Як вам круто в цьому образі і кольорі🌹", "Яке ясне фото 😊 🌹🌹🌹🌹🌹 Бажаю щоб ваші очі завжди так блищали 😘😘😘", "Чарівна красуня! Ну, просто богиня! 💋👍❤️😍🔥", "Вкусняшка!❤️❤️❤️", "Надія ви розкішна жінка!", "Сама Елегантність😍😍😍😍😍😍", "Надя, Захоплююся тобою, Чудова ❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, спекотна Мейхер на столі показала соковиті місця в пікантній позі

А ще Politeka писала, що спокуслива Мейхер показала свої пружності забувши про пристойність і білизна

Також Politeka повідомляла, що соковита Надя Мейхер показала свою гідність у відвертому вбранні