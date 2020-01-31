Відома українська виконавиця Надія Мейхер-Грановська показала розкішне тіло у відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Жага до життя», - йдеться у підписі.
Уточнимо, що на самій фотографії Мейхер ефектно вигнулась у відвертій сукні, показавши, за що її полюбили чоловіка в той час, коли вона була в тріо «ВІА-Гра».
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Проте, шанувальники зірки не мали можливості що-небудь сказати – знімок Мейхер викинула в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер розповіла про свою любов до літератури.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Мейхер, любов до читання їй прищепив дідусь, який читав дуже багато газет, журналів і книг.
«А я з великим інтересом спостерігала за цим процесом. Правда, коли мені на очі потрапила книга «Лоліта», автор Володимир Набоков, дідусь, побачивши в моїх руках цю книгу забрав. Вирішивши, що для десятирічної внучки вона занадто «доросла».)))) Тому я стала читати щось більш пристойне», - розповіла цікаву історію Мейхер.
За словами співачки, вона дуже любить поезію, особливо, Олександра Блока. Мейхер зізнається, що закохалася в його творчість ще в дитинстві, хоча в шкільній програмі поета не було. Жінка також поділилася з шанувальниками своїм улюбленим віршем Блоку, який, за її словами, стало життєвим девізом.
Нагадаємо, що спокуслива Мейхер показала гідність у відвертій сукні: чоловіки будуть у захваті.
Також Politeka писала, що Мейхер не змогла приховати апетитні форми під сукнею, кадри облетіли мережа.
А ще Politeka повідомляла, що Надія Мейхер показала свій незвичайний фетиш на камеру.