Зірка показала, за що її люблять чоловіки

Відома українська виконавиця Надія Мейхер-Грановська показала розкішне тіло у відвертій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Жага до життя», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на самій фотографії Мейхер ефектно вигнулась у відвертій сукні, показавши, за що її полюбили чоловіка в той час, коли вона була в тріо «ВІА-Гра».

Проте, шанувальники зірки не мали можливості що-небудь сказати – знімок Мейхер викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер розповіла про свою любов до літератури.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами Мейхер, любов до читання їй прищепив дідусь, який читав дуже багато газет, журналів і книг.

«А я з великим інтересом спостерігала за цим процесом. Правда, коли мені на очі потрапила книга «Лоліта», автор Володимир Набоков, дідусь, побачивши в моїх руках цю книгу забрав. Вирішивши, що для десятирічної внучки вона занадто «доросла».)))) Тому я стала читати щось більш пристойне», - розповіла цікаву історію Мейхер.

За словами співачки, вона дуже любить поезію, особливо, Олександра Блока. Мейхер зізнається, що закохалася в його творчість ще в дитинстві, хоча в шкільній програмі поета не було. Жінка також поділилася з шанувальниками своїм улюбленим віршем Блоку, який, за її словами, стало життєвим девізом.

Нагадаємо, що спокуслива Мейхер показала гідність у відвертій сукні: чоловіки будуть у захваті.

Також Politeka писала, що Мейхер не змогла приховати апетитні форми під сукнею, кадри облетіли мережа.

А ще Politeka повідомляла, що Надія Мейхер показала свій незвичайний фетиш на камеру.