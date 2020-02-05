Украинские звезды в разное время позировали для именитого журнала

Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Настя Каменских и другие украинские звезды, которые украсили обложку Playboy

Красота украинских женщин - неоспорима. И можно только представить, какой силой они обладают, если покажут ее без одежды. Об этом пишет "Люкс.ФМ".

Первая в нашем списке Анна Седокова. Она позировала в очень маленьком белье, которое почти ничего не скрыло. Певица показала всю себя в простынях.

Татьяна Котова, бывшая солистка ВИА-Гра, также снялась для Playboy. Она позировала в черном боди, чулках и бюстгальтере, со спущенными бретельками.

Не смогла пройти мимо обложки и Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло". Певица позировала голой, а пикантные места прикрыли черные полосы, которые образовали крест на теле.

Настя Каменских также украшала обложку. Она показала свое тело не надев трусики, но не забыв о чулках и бюстгальтере. Самое пикантное певица прикрыла рукой.

Виктория Смеюха и Слава Каминская тоже успели показать все. Девушки были без верхней нижней одежды, но закрыли них, при этом на голове виднелись короны.

Даша Астафьева не прошла мимо этого журнала. Она снялась для обложки совсем без одежды. При этом прикрыла свои "красоты" рукой и ногой, умело позируя на фоне моря.

Певица Анна Завальская. Она показала свои красоты надев только шляпу и белые трусики. Фото получилось очень интересным.

Писательница и певица Ирэна Карпа. Девушка для журнала надела только короткие трусики и почти не прикрыла грудь.

Невеста Виталия Козловского Рамина. На фото девушка выглядит, как амазонка, при этом одежды на ней не заметно. Грудь была прикрыта волосами, а снизу все затемнено.

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