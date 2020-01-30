Одни из самых сексуальных женщин по версии мужских журналов в детстве не отличались особой красотой.

Это видно по детским фото артисток, которые слили в сеть, передает Politeka. Мало кто узнает в этих угловатых детях женские идеалы, которыми они стали сейчас. Такое бывает часто. Иногда в школе и даже институте девочек никто не замечает, но в итоге из них вырастают очень красивые женщины, а одноклассники потом кусают локти.

Кстати, о такой ситуации рассказывают многие звезды, которых дразнили в школе. Например, украинская телеведущая Леся Никитюк в одном из интервью рассказывала, что ее не считали красавицей, а даже наоборот, обзывали обидными словами. Зато сегодня Никитюк одна из популярнейших украинских телеведущих.

Даша Астафьева в детстве не была похожа на будущую звезду. Экс-солистка группы NikitA, которая привлекла внимание самого Хью Хефнера (основателя Playboy), обладала скромными внешними данными.

В детстве у Астафьевой были проблемы со сверстниками: ее дразнили за худобу и аллергическую сыпь, которой было покрыто ее лицо. По сути, в детстве Астафьева была настоящим «гадким утенком», из которого потом вырос настоящий лебедь.

Анфиса Чехова, которая сегодня является эталоном женской красоты, в детстве тоже не могла похвастаться яркой внешностью.

Правда, пышные формы у телеведущий начали проявляться уже в подростковом возрасте, из-за чего ее стали дразнить.

Анна Семенович в детстве уже была хорошенькой. Правда, она не обладала пышными формами, а, наоборот, до взрослого возраста была очень худой и стройной.

Это объясняется тем, что с трех лет девушка занималась фигурным катанием. Спорт Семенович бросила из-за серьезной травмы.

Напомним, что Астафьева примерила на себя образ грозной байкерши, но засветила лишнее: "Любишь маленькие?".

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