Популярная украинская ведущая Леся Никитюк поразила смелым нарядом на голое тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Все для того, чтобы сделать фотку в iTunes. Чтобы разместить песню, iTunes мне сказал – Леся, давай фотку. Я предложила взять им с паспорта, но они сказали «что-то поновее…», - отметила она.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в одном пиджаке, который решила примерить на голое тело, и штанах. Девушка эффектно позирует в зеркале, снимая все это на телефон.

Однако поклонники Никитюк были лишены возможности что-либо сказать – кадры девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новой пикантной фотографией. И пока Леся радует кадрами из дома, на фан-аккаунтах звезды активно вспоминают ее лучшие кадры из отпуска. Одним из таких, по мнению пользователей, стал снимок, который звезда выставила ночью в разделе Стори.

Особое внимание поклонников привлек кадр в неоновой обработке. В котором Леся предстала не в привычном образе яркой блондинки, а с салатовыми волосами. В фан-аккаунте Леся можно также заметить вопрос: "Какой цвет звезде идет больше?".

Под постом фанаты принялись рассуждать, с каким оттенком Леся бы выглядела привлекательнее.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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