Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила откровенным нарядом без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует в гримерке в тесной футболке с Пикачу. Как можно заметить, девушка без белья – из-под футболки просвечиваются соски с пирсингом.

Сама модель элегантно позирует на камеру, однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры Омович выбросила в Сторис.

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Красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, которое сняла на подземной автопарковке (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Девушка примерила дутую короткую курточку серо-серебристого оттенка, которую расстегнула и без тени смущения показала идеальное тело. Так, она обтянула пышный бюст в черный топ. Алена то и дело раздвигала края куртки, хвастаясь роскошными формами и пирсингом на плоском животе.

Модель поинтересовалась у фанатов, что им больше нравится: подобные видео или фотографии.

"Захотелось выставить видео💔 Вам больше заходят фото, или такие видосики?

Очень крутая куртка, помню выставила ее в сторис и Директ разорвали😂🤔

Хочу теперь такую бежевую 😈", - подписала кадры модель.

Большинство поклонников остались в восторге от наряда Омович, но некоторые отметили, что им не по вкусу фасон курточки. Также пользователи сети выразили мнение, что лучше видео, ведь на фото модель слишком "тюнингует" лицо.

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