Съемки седьмого сезона популярного сериала "Сваты" идут полным ходом

Об этом пишет издание Аиф.

Как известно, судьба нового сезона сложилась не самым удачным образом: его несколько раз анонсировали и снова откладывали, а российским актерам запрещали въезд в Украину из-за военной агрессии РФ.

Шестой сезон популярного сериала "Сваты" транслировался еще в 2013 году, после чего тогдашний продюсер Владимир Зеленский объявил о закрытии проекта.

Но поклонники заваливали создателей сериала «Сваты» письмами, в которых требовали продолжения. В любом виде, главное, чтобы актеры были те же самые.

И в 2017 году авторы популярного сериала услышали требования фанатов и съемки седьмого сезона "Сватов" стартовали в Беларуси, куда съемочная группа и перебралась после 2014 года.

Это решило проблему, но лишь частично. Дело в том, что сериал начали запрещать к показу в Украине из-за участия российских актеров, которые ездили с гастролями в оккупированный Крым. К настоящему времени все запреты сняты, повторы «Сватов» по-прежнему показывают в эфире украинских каналов.

Также есть информация о том, что отснятый в 2017 году материал был забракован, а сценарий переписан. Авторы добавили новые сюжетные линии и новых героев. Как пишут СМИ, съемки в Белоруссии идут в доме, в котором в фильме живут Иван и Валентина Будько (их снова играют Добронравов и Кравченко). Кроме того, в новом сезоне будут сцены, в которых покажут молодость этой пары: юного Ивана сыграет Виктор Добронравов — сын Федора Добронравова.

Съемки нового сезона должны закончить уже летом 2020 года. В эфир, вероятно, новые "Сваты" выйдут в конце текущего, или в начале следующего года.

Также мы рассказывали о том, что в сериал "Сваты" может вернуться Митяй. Российский актер никак не комментирует свое громкое возвращение в популярный ситком, а его коллеги по цеху делают вид, будто Николай Добрынин со скандалом не уходил.

Как известно, Николай Добрынин вернулся на съемки после слухов о том, что сценаристы планируют "убить" его героя. Из этого можно сделать вывод, что российский актер попросту боится «умереть» для публики, поскольку это может серьезно ударить по благополучию его семьи. Но официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.