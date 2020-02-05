Сердце актера не выдержало на 54-м году жизни

Звезда российский сериалов Дмитрий Бульба ушел из жизни в возрасте 53 лет

Как передает Politeka.net, соответствующую информацию уже подтвердила пресс-служба театра "Мастерская" в Санкт-Петербурге.

Точная причина смерти российского актера Дмитрия Бульбы пока не сообщалась.

О времени и месте похорон звезды российских сериалов проинформируют позже.

«После института Дмитрия ждали работа в ТЮЗе имени Брянцева и съемки в кино. Но настоящая слава пришла после премьеры «Преступления и наказания» — легендарного спектакля Григория Козлова, в котором Бульба сыграл Свидригайлова. Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль», — делятся воспоминаниями коллеги Дмитрия Бульбы.

Как известно, Дмитрий Бульба стал известен после ролей в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность» и другие.

В начале нулевых Дмитрий неожиданно пропал с радаров. Он иногда появлялся в родном театре, приступал к репетициям, но потом также внезапно исчезал. Как рассказывают другие актеры Театра юного зрителя, Дмитрий Бульба будто замыкался в себя и переставал общаться даже с близкими товарищами.

Ранее мы рассказывали о том, что в США неожиданно скончался популярный рэп-исполнитель Juice Wrld. По информации СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».

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