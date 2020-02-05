53-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась горячими кадрами с нового проекта

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм фото и видео, на которых она предстала в весьма неожиданном свете - актриса взбудоражила откровенным образом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, Сумская с растрепанными волосами и броским макияжем накинула на тело плащ, оголив роскошный бюст, которому позавидуют даже ее молоденькие фанатки. На некоторых кадрах артистке подобрали волосы наверх, зрительно удлинив шею.

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"Фантастичний проект прекрасного @rostickdesign #harcourtinspiration ! 🌟 Отримала величезне задоволення від творчого процесу..А пісня улюбленої @bilyk_iryna створила особливу атмосферу❤️..Як вам?", - написала в соцсети Сумская. 

Пользователи не смогли пройти мимо шедевральных снимков и расхвалили украинскую красотку. Менее чем за сутки пикантные кадры с Сумской, которая выглядит просто восхитительно для своих лет, собрали больше 15 000 "сердечек".

"Вродлива , вишукана і неперевершена 👍"

"Шикарная, глаз не отвести 😍🌹"

"Больно смотреть на Вас . Особенно последнее фото . А в реальности совсем невозможно !"

"Яка ж Ви неописуєма!Розкішна!Красива!😍Нема слів!"

"Від Вашої краси неможливо відвести погляд!!! ❤️"

"Образ - супер!!!😻"

"Дуже гарна😍 Вибачте за порівняння, але Вы дуже схожі на Катрін Деньов❤️"

"Вы божественной красоты женщина.Как приятно смотреть"

"25!!!💋🔥"

Ранее мы сообщали, Сумская устроила жаркую фотосессию в постели. Лицо актрисы на фото крупным планом, но ее взгляд, растрепанные волосы и "игра теней и света" сделали свое дело: снимки получились весьма будоражащими. 

"Ну, Сумська.... 😍👍👌 Молодець! Завжди Я захоплювалася і продовжую.... 🤩😍🤗"; "Оля,Оля-юная душа❤️"; "Вас годы не берут👏😍😂"; "Я хочу стать султаном и иметь гарем! Женщин похожих на Ольгу Сумскую", - писали в комментариях.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.