Скандал между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной вышел на новый уровень

Об этом пишет Politeka.net.

Громкую перепалку российских телеведущих решил прокомментировать бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

В частности, он назвал ссору ведущих "битвой жабы с гадюкой".

По словам Рустама Солнцева, уже прошли те времена, когда телеведущая Ксения Собчак могла повысить голос на свою коллегу Ксению Бородину.

Бывший участник "Дома-2" также отметил, что своей ссорой телеведущие устроили настоящее шоу для пользователей в социальных сетях.

"Ксения Cобчак – это вам не в школе козявки хавать. Это вам не Тютькина какая нибудь. Cобчак не понимает одну важную вещь – время ,когда она была единственной невменько в публичном пространстве давно прошло. А так хочется авторитетно гикнуть, прикрикнуть на бывшую соведущую, которая за тобой пуховики донашивала, и та вмиг заткнется. Ты на нее раз, а она тебе ответочку, ты два, а она вновь что-то язвительное. А подписоте – хохотач", – иронично прокомментировал он ссору Бородиной и Собчак.

Ранее мы рассказывали о том, что Ксения Собчак и Ксения Бородина мощно сцепились из-за элитной квартиры, которую режиссеру Константину Богомолову подарил мэр Москвы за работу на выборах.

Собчак обвинила Бородину, что та пишет проплаченные политические комментарии у нее под постом, а та в ответ вспомнила про "подаренную мэром квартиру", одно зацепилось за другое и вот уже девушки стали говорить не только о квартирах, загородных домах, и кто на кого записал недвижимость, а еще и о политике: поправках к конституции и даже "госперевороте".

Во время ссоры Ксения Собчак решила перейти на личности и стала "козырять" своими недавними достижениями, не забыв рассказать о том, что даже выдвигала свою кандидатуру на прошлых президентских выборах в Российской Федерации.

Напомним, Собчак закатила россиянам скандал прямо в самолете, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Собчак в кружевном корсете зажгла с горячим красавцем, забыв о муже.

Также Politeka писала, что скандальная Собчак решилась лечь под нож, в клинике выдали правду.