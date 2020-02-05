На новых снимках артистка показала себя в стильном образе вместе с дочерьми

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Не забывает звезда проводить время со своими девочками - младшей дочерью Тилльдой и старшей девочкой Евангелиной. В этот раз артистка отправилась с ними в отпуск за границу. Счастливыми фото со своей старшей дочерью Светлана поделилась несколько часов назад в Инстаграм.

Звезда позировала в удобном топе и спортивных штанах, показав те на одном из кадров во время прогулки. Лобода была с распущенными волосами и без грамма макияжа на лице. Также на кадрах видно, что младшая дочь Светланы также одета очень стильно.

Также Светлана удивила поклонников небольшим видео со своего выступления, во время которого звезда сверкнула фигурой в блестящем наряде. Так, артистка выступала в серебристом костюме, исполняя песню "Пуля-дура", на которую не так давно вышел клип.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Киев ждёт! 💖💋💋💋», «Вся Украина вас очень сильно любит и ждёт с нетерпением !!!!❤️❤️❤️», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я с первых нот вторю «Шепотом, ропотом, ядом по венам...»», – пишут пользователи.

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