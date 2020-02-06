Знаменитости практически всю свою жизнь находятся на виду, поэтому большинство из них строго следят за своей внешностью

Нередко западные звезды выглядят намного лучше своих ровесниц из отечественного шоу-бизнеса. Но иногда наши артисты могут дать достойный ответ. Politeka.net сравнила нескольких звездных ровесниц, чтобы доказать, что украинские звезды самые красивые.

Украинская певица Наталья Могилевская является ровесницей голливудской звезды Шарлиз Терон. Обе они родились в 1975 году. Несмотря на то, что Шарлиз от природы худенькая, а Могилевская склонна к полноте, обе звезды выглядят хорошо.

Самая главная блондинка Украины Ольга Полякова утрет нос любой голливудской звезде. В свои 41 год она выглядит превосходно. Ее западная коллега и ровесница Пинк тоже занимается спортом, но стройной фигурой похвастаться не может.

Экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер родилась в 1982 году. Сейчас женщине 37 лет, она выглядит прекрасно и регулярно хвалится своими пышными формами. Ее ровесница Энн Хэтэуэй хоть и не может похвастаться впечатляющими объемами, но выглядит не хуже. Особенно прекрасно выглядит беременная Хэтэуэй, отдыхающая на пляже. Похоже, беременность пошла фигуре актрисы только на пользу.

Светлане Лободе после рождения двух дочек удается держать себя в прекрасной форме. Артистка много занимается спортом и придерживается диеты. Ее западная ровесница Джессика Билл в свои 37 лет тоже выглядит замечательно. Жена Тимберлейка, как и Лобода, много занимается спортом.

Настя Каменских самая молодая из перечисленных звезд. Ей всего 32 года, поэтому ее молодой упругой фигуре можно позавидовать. Отметим, что далеко не всем удается сохранить фигуру к 30 годам. Американская актриса Хиллари Дафф не смогла вернуться к своим формам после родов. Впрочем, ровесница Каменских не комплексует по этому поводу, считая, что женщина прекрасна в любом весе.

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