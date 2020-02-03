З кожним роком українські зірки стають все більш стильними і доглянутими

Як змінилися зірки українського шоу-бізнесу Politeka.net покаже у своїй добірці.

Солістка групи «Время и стекло» Надія Дорофєєва сьогодні є іконою стилю для підлітків. Утім, 10 років тому артистка була звичайною дівчиною з рудим волоссям. Щоб знайти свій яскравий і незабутній стиль їй знадобилося 10 років.

Головна блондинка України Ольга Полякова 10 років тому теж була блондинкою. Правда, сьогодні її зачіска виглядає більш вишуканою. Та й фігура співачки за 10 років стала тільки стрункішою.

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська за 10 років практично не змінилася. У артистки був період, коли вона набрала вагу, але перед «Танцями з зірками» вона серйозно схудла і завоювала перше місце в проекті.

Популярний дует Потап і Настя Каменських, навпаки, сильно змінився за останнє десятиліття. Крім того, що пара одружилася, вони ще й серйозно схудли. Сьогодні артисти виглядають стильно і слідують трендам. Їх архівні знімки виглядають кумедно.

Чинний народний депутат і шоумен Олександр Скічко 10 років тому був зовсім юним. Сьогодні успішному телеведучому 28 років – він виглядає стильно і харизматично. У 18 років Скічко був звичайним хлопцем з простою стрижкою без натяку на укладку.

Зазначимо, що більшість старих знімків артистів виглядають кумедно. З кожним роком косметологія вдосконалюється, тому сьогодні зірки навіть без звернення до пластичних хірургів можуть суттєво покращувати свою зовнішність. На допомогу артистам приходять уколи краси, дорогі процедури по догляду за обличчям. Це допомагає їм виглядати чудово.

Нагадаємо, як виглядають дорослі дочки Лободи, Полякової, Брежнєвої та інших зірок: схожість вражає.

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