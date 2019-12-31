Підбірка фотографій "Тоді" і "Зараз"

За останні роки Оля Полякова, Світлана Лобода, Надя Дорофєєва та інші зірки встигли сильно змінитися

Ніщо не залишається вічним. Так і зірки регулярно змінюють свій образ, а деякі стали помітно старше. Politeka зробила підбірку яскравих зірок української естради.

Наталя Могилевська вже давно відома української аудиторії. Вона розпочала сольну кар'єру ще в 1995 році. У 1997 році Наталія випустила свій перший альбом "Ла-ла-ла", який купили більше мільйона чоловік.

Оля Полякова начебто не так давно з'явилася на екранах країни, але не все так просто. Як виявилося, співачка веде публічну активність з 2000-х років. Вона тоді записала перший альбом "Приходь до мене", а також пізніше зняла відеокліп на пісню "Так не буває".

Маша Єфросиніна почала свою кар'єру в далекому 1998 році на "Першому Національному". А справжня популярність прийшла до зірки після "Підйому" на "Новому каналі".

Надія Дорофєєва вперше з'явилася на публіці в 2005 році, коли її помітили на "Золотому голосу Росії". Спочатку співачка співала в групі "М. Ч. С.", а потім здобула популярність завдяки групі "Час і Скло".

Анна Седокова в 2000-му році пройшла кастинг в групу, яка у 2002 отримала назву "ВІА Гра". Але спочатку її кандидатуру відхилили, так як їй було всього 17 років, а вже в 2002 прийняли в колектив. Завдяки вже легендарній групі "ВІА Гра" Седокова і отримала свою популярність.

Світлана Лобода почала кар'єру в 2001 році. Спочатку співачка виступала в ролі солістки клубного джаз-бренду, а потім з'явилася в групі "Капучіно". Трохи пізніше, в 2004 році, знаменитість потрапила в групу ВІА Гра, але дуже швидко з неї вийшла.

У 2009 році Світлана пройшла відбір Євробачення і виступила на світовому конкурсі, де їй вдалося зайняти лише 12-е місце.

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