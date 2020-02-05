Они давно в ссоре

Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA, чтобы провести время со своим старшим сыном Мэддоксом

Многих озадачило решение знаменитого голливудского актера, который в последний момент отказался от посещения престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Несмотря на то, что Питт стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Однажды в… Голливуде», актер неожиданно отменил поездку в Лондон. Его речь в итоге пришлось зачитывать актрисе Марго Робби.

Газета The Sun выяснила, что Питт не смог появиться на премии по семейным обстоятельствам. Как выяснилось, как раз в это время в США приехал 18-летний сын актера Мэддокс, который в данный момент учится в Университете Йонсе в Сеуле. Журналисты разузнали, что узнав о приезде их с Анджелиной Джоли старшего сына, Питт сразу же бросил все, чтобы встретиться с ним.

Вероятно, актер пытается таким образом наладить отношения с Мэддоксом, ведь ранее СМИ узнали об их разногласиях. Так, сообщалось, что Джоли подала на развод именно после ссоры Питта с Мэддоксом в самолете. После расставания звездной пары парень поддержал приемную мать и отказался от общения с отцом.

Впрочем, судя по всему, Мэддокс решил дать Питту второй шанс и согласился поговорить с отцом. Близкий к актеру источник сообщает, что это многое значит для Питта.

«Отцовство — самая важная вещь в жизни Брэда», - подчеркивает он.

До этого мы писали о том, что Марго Робби на церемонии BAFTA вышла за наградой и зачитала письмо Питта, которое он передал.

Кроме благодарности Питт решил подшутить над британцами и их выходом из ЕС, проведя параллель со своим затянувшимся бракоразводным процессом с актрисой Анджелиной Джоли.

«Привет, Британия. Я слышал, что теперь ты одинока — добро пожаловать в клуб разведенных. Желаю успеха с соглашением о разводе», - отметил актер.

Напоследок он решил подшутить и над королевской семьей, заявив, что назовет статуэтку Гарри, потому что она, как и принц Гарри, отправится в США.

Напомним, Брэд Питт опозорил принца Уильяма и Кейт Миддлтон на глазах у всех.

Как сообщала Politeka, Брэд Питт впервые заговорил о воссоединении с Энистон: "Мне очень приятно".

Также Politeka писала, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу".