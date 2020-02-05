Звезда «Квартала 95» Елена Кравец рассказала о том, как лишилась роли из-за цвета своих волос

Популярная украинская артистка, известная многим как единственная женщина в «Вечернем квартале», не всегда оказывалась на главных ролях. Как сообщает Politeka, об одной из своих неудач Кравец рассказала в Инстаграм.

Звезда с детства мечтала стать актрисой и активно участвовала во всякой самодеятельности. Так, еще в детском саду Кравец три года подряд играла Снегурочку, тем самым занимая ключевое место в новогодних спектаклях и постановках.

Однако, однажды что-то пошло не так и юная Кравец в один момент лишилась главной роли. Всему виной оказалась неожиданная смена внешности девочки.

«Помню, три года подряд была Снегурочкой в садике, а потом внезапно потемнели волосы и меня 'понизили' до Снежинки..))», - рассказала артистка своим поклонникам.

Она также поделилась наглядной архивной фотографией, на которой она позирует в образе Снежинки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Кравец решила ненадолго сменить род деятельности и организовала так называемые ироничные чтения на пару с известным автором Еленой Андрейчиковой.

В сети появились кадры, где Елена Кравец выступает вне Студии «Квартал 95» и для узкого круга публики.

В сети стали появляться фото и видео, на которых пользователи во всю отмечают известную артистку, в том числе - несколько коротких видео опубликовала страница фан-клуба актрисы в сети. Известно, что Елена Кравец выступила в Одессе, с несколькими монологами, которые, по задумке авторов проекта, должны были раскрыть суть взаимоотношений мужчины и женщины и так далее. На одном из опубликованных кадров видно и слышно, как Кравец шутит на тему мужского самолюбия – публика на короткий текст в исполнении Кравец отреагировала смехом и аплодисментами.

Напомним, Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни: неожиданные кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре.

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" откровенно призналась, как пустилась во все тяжкие.