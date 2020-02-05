В Беларуси в феврале этого года продолжились съемки многострадального сериала "Сваты", фанаты которого ждут нового сезона более 6 лет

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото со съемок сериала. Справа мы видим актрису Татьяну Кравченко (в телешоу ее зовут Валентина Будько, или Валюха). Ее персонаж представляет собой простую сельскую женщину, добрую и очень сентиментальную, хотя несколько недалекую.

На фото с Кравченко ее "сериальная семья": Валюха обнимает свою "внучку" актрису Ульяну Иващенко, а слева к ним примкнула и ее "дочь" актриса Инна Королева.

Поклонники "Сватов" пришли в неописуемый восторг. Пользователи сети никак не нарадуются тому, что сериал "воскресили".

"Родненькие наши. ❤️"

"Боже спасибо огромное😍"

"Как это хорошо❤️😂"

Напомним, шестой сезон "Сватов", вышел в 2013 году, после чего проект закрыли. Обезумевшие от "горя" фанаты засыпали "Квартал 95" письмами (именно эта студия занималась созданием сериала), в которых просили продолжить съемки в любом виде, главное, чтобы актеры остались те же.

В 2017 году появилась информация, что мольбы людей наконец были услышаны и работа по сериалу продолжилась в Беларуси, куда съемочная группа перебралась еще в 2014 году. До этого сериал находился в «черном списке» СБУ, куда попал из-за актера Федора Добронравова, который поддержал аннексию Крыма.

За это время несколько раз анонсировалось продолжение съемок, но постоянно срывалось. И вот в начале 2020 года мечта миллионов поклонников "Сватов" сбылась. Отмечается, что актеры будут работать в феврале, а затем сделают перерыв до мая.

Ранее владелица дома в Беларуси, где снимают сериал, Светлана Празецкая рассказала о прибытии актеров:

«На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме. Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай».

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.