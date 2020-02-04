В сім'ї колишнього коханого української співачки Анни Сєдокової трапилося горе, пише "Dni.ru"

Як ми повідомляли раніше, екс-бойфренд і батько сина української співачки Анни Сєдокової Артем Комаров одружився на 23-річній моделі і екс-учасниці шоу "Голос" Євгенії Дравиній.

5 грудня дівчина народила Комарову двійню - дівчаток Марусю і Софію, а через чотири місяці пара офіційно оформила стосунки.

При цьому Євгенія розповіла про складнощі під час пологів і затяжну реабілітацію на своїй сторінці в соцмережі.

"Цей грудень назавжди залишиться в моїй пам'яті, в моєму серці, моїх думках, моєї фізики і моїх відчуттях. Моє життя абсолютно кардинально змінилася, разом з моїми цінностями до всього".

Як повідомляє російське видання Starhit, одназ з новонароджених дівчаток, незважаючи на зусилля лікарів, померла. Джерело видання в оточенні батьків підтвердив трагічна звістка. "Так, це правда", - сказав джерело.

За інформацією російських ЗМІ, Артем Комаров є сином російського мільярдера, екс-члена Ради Федерації Андрія Комарова. Стан батька, оцінюють не менше $800 млн.

На ім'я Артема Комарова зареєстровано три компанії, які займаються бетонними конструкціями та оптовою торгівлею. Дружина Артема відмовилася від кар'єри инфлюенсера в соцмережах, видаливши акаунт з величезною аудиторією. Також в минулому дівчина ринимала участь у конкурсі «Міс Росія» і шоу «Голос»

Модель і співачка Євгенія Дравіна після весілля з Комаровим видалила сторінку в соцмережі "Instagram", де у неї були тисячі передплатників. Раніше дівчина кілька разів потрапляла у скандали, зокрема, її підозрювали в наданні ексорт-послуг. Нібито Євгена отримувала за зустрічі з олігархами не менше п'яти тисяч доларів. Сама Витяжки спростовувала подібні чутки.

Євгенія Витяжки також відома скандалом з ДТП. Дівчина врізалася в машину і зникла з місця події.

Седокова і Комарів розлучилися незабаром після народження сина Гектора.

Нагадаємо, Седокова потрапила в скандал прямо на матчі коханця

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