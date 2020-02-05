Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко засветилась в необычном образе

Фотографию, где она в строгом черном пиджаке, черных штанах и гольфе, Соня опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka . На снимке Евдокименко сидит, положив одну ногу на другую и раскинув руки. Несмотря на то, что девушка одета в весьма строгий костюм, она выглядит притягательно.

Поклонники оценили модный лук Сони. Всего за час пост собрал около тысячи лайков.

«Кто тебя фотографировал? Как всегда красотка», «О, ты хорошо справляешься!», «Царевна», «Интерьер классный и вы», - пишут пользователи сети.

Один из поклонников обратил внимание на то, что Соня похожа на голливудскую звезду.

«Шерон Стоун в молодости», - написал фолловер, намекая на тот факт, что девушка сидит в позе, похожей на позу Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Как известно, сейчас Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке. Девушка снимает влоги о своей жизни в США. Она давно занимается модельной карьерой, а недавно также решила пойти по стопам своей звездной бабушки и выпустить клип.

Напомним, что после учебы в Киеве Соня Евдокименко училась в Лондоне. Рекламные контракты дают возможность молодой звезде путешествовать по миру.

Ранее мы сообщали, что Соня Евдокименко в своем Инстаграм показала свою внешность крупным планом. Девушка сфотографировала себя вблизи, доказав, что ее лицо идеально. Модель оставила свои белые волосы распущенными и использовала для фото натуральное освещение в виде лучей солнца. На селфи девушка очень похожа на еще одну голливудскую актрису Дакоту Джонсон – звезды фильма «50 оттенков серого».

Кстати, Соню Евдокименко назвали в честь ее бабушки Софии Ротару. У нее также есть звездная крестная мать – украинский дизайнер Лилия Пустовит.

Напомним, что внучка Ротару показалась ненакрашенной, кадры обескураживают: «это не лицо, а…».

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару похвасталась роскошным телом: "Не могу глаз оторвать".

Также Politeka сообщала, что София Евдокименко показала, как развлекается в Нью-Йорке: «Я обожаю..».