Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала свою зовнішність крупним планом
На кадрах Соня робить селфи і показує себе крупним планом у білому светрі. Євдокименко прям сяє завдяки сонцю, яке на неї світить. Внучка Ротару вирішила залишити волосся розпущеним, які у неї виявилися досить довгими. Дівчина вже зовсім подорослішала, як можна побачити на фото. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли залишити коментарів під кадрами або написати коментарі. Соня зробила пост в сторіс, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що онука української зірки Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко, похвалилася красивим личком.
Красуня позує в дутої чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".
На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці.
Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичайне фото доповнює зелений світло, яке падає на обличчя Соні.
"Законний іноземець", - підписала фото співачка.
За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів.
"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі.
Повідомлялося, що онука Ротару показала, де розважається на зимових канікулах.
Внучка Софії Ротару, 18-річна модель, співачка і початківець блогер Соня Едокіменко вирішила провести зимові канікули за кордоном, а саме в Парижі.
На новому знімку в Instagram вона показала образ для прогулянки по старому місту.
Дівчина гуляла по місту любові, адже тепла погода дозволила їй відправиться на променад в свитшоте і в'язаному пальто. Асиметричний крій дозволив продемонструвати ідеальну фігуру дівчини. Крім того, привертає до себе увагу незвичайний малюнок на пальто: фігурки індіанців, кактуси та вігвами.
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