Дівчина поділилася з шанувальниками особистими подробицями з життя

Онука російської співачки Софії Ротару 19-річна Софія Євдокименко розповіла, як проходить день у Нью-Йорку

Влог про своє життя в мегаполісі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. У 10-хвилинному ролику дівчина розповіла, чим вона займається протягом дня. Вона показала тренажерний зал, в якому займається, показала кафешки, в які ходить. Також Соня поділилася лайфхаками по укладці волосся, розповівши секрет ідеальних локонів, і показала, яку їжу вона собі готує.

Відео дівчини подивилися понад 22 тис. людей. Одна з прихильниць написала «Я так обожнюю Нью-Йорк, спасибі за його атмосферу в твоєму відео!». На даний момент у дівчини 155 тис. передплатників.

Зазначимо, що Соня Євдокименко народилася в Києві. Її батько і мати продюсери. Крім зіркової бабусі, на честь якої її назвали, Соня також має зоряну хрещену матір – дизайнера Лілію Пустовіт. З ранніх років дівчина займалася творчістю: малювала, танцювала, брала уроки вокалу. Мати з ранніх років брала Соню на модні покази та інші світські заходи.

До речі, Соня Євдокименко є близькою подругою дочки Віри Брежнєвої Соні Кіперман. Дівчата навіть робили спільні фотосесії.

Відзначимо, що після закінчення навчання у Києві Соня поїхала вчитися в Лондон, де вона вивчала мистецтво і англійську літературу. Зараз вона тимчасово живе в Нью-Йорку. До речі, в 2018 році дівчина випустила свій перший кліп.

Раніше ми повідомляли, що Соня Євдокименко в своєму Instagram похвалилася красивим личком. Дівчина зобразила себе на фото у чорній лаковій куртці, укривши волоссям шию. Дівчина зробила незвичайний макіяж для фото, виділивши вилиці та нафарбувавши повіки жовтими тінями.

Нагадаємо, що внучка Ротару в облягаючому топі показала, чим її нагородила природа: «Ідеальні вигини».

Також Politeka писала, що молода онука Ротару здалася ненафарбованою, кадри вражають: «це не обличчя, а…».

А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару пококетничала на камеру в яскравому вбранні: «молода і прекрасна».