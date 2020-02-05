Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Aloyna (Алена Савраненко) поделилась веселым видео с отдыха на Бали
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram рэперши
Alyona Aloyna явно не проводит вроемя зря на отдыхе и веселится на полную катушку.
Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала два видео с водными забавами. На одном видео пышнотелая артистка прыгает на надувной матрас. Во втором сюжете хип-хопа звезда с разбега прыгает в бассейн, вызывая множество брызг.
Видео смонтированы, чтобы придать драматизма и комизма происходящему. Используется замедленная съемка и закадровая музыка.
В свете внушительных габаритов девушки видео получилось веселым. Фанаты в комментариях оставили множество шутливых и благодарных откликов, похвалив Алену за непосредственность и самоиронию.
"Красота спасёт мир", " Альона, вы такая чудесная", "Нравится все, что ты делаешь", "Пушка", "Как там у Монатика - «Сегодня я русалка, я создаю волны»", "Ты просто создана для такой съемки", " Затопило кухню в которой сижу", "Как говорится-бомба".
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